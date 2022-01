Horóscopo: veja as previsões do seu signo para 2022

Com um novo ano se iniciando, muitas pessoas ficam ansiosas para saber o que pode acontecer na vida através do seu signo. O Mais Goiás conversou com o astrólogo Daniel Paiva (@agriculturaceleste), que fez a previsões para todo o horóscopo.

A consulta foi realizada em quatro campos: amor, trabalho, dinheiro e saúde. Além disso, as análises também foram baseadas no ascendente. Ou seja, se você for do signo de Capricórnio, com ascendente em Peixes, é importante que você leia os dois para que faça mais sentido.

Veja as previsões para todos os signos em 2022

Áries (20/03 a 20/04)

Início de 2022 será marcado de muito trabalho. O mês de março será agitado no campo das amizades. É necessário ter atenção com as finanças em abril, pois começa um ciclo muito espiritual. Em maio haverá um momento de crescimento. Julho lhe cobrará atenção com gastos, por isso, fique atento. A vida amorosa será bastante agitada em abril e setembro. Em outubro, você deve voltar a sua atenção novamente com seus as finanças e a saúde. Vigília quanto a empréstimos, o que deve se estender até novembro. A partir deste mês, há tendência de voltar a expandir novamente com viagens e no trabalho. Nesse período, é necessário ter atenção com a comunicação.

Touro (21/04 a 20/05)

O início do ano é muito bom para os estudos. Excelente momento para finalizar a faculdade, por exemplo. Em fevereiro, você voltará o foco total para o trabalho e isso deve se estender até março. Então, neste período, se esforce, persevere e não desista. Em abril, o clima alivia. Entretanto, o eclipse do dia 30/04 pede cuidado com a saúde, garganta, alimentação e também nas finanças. É possível que a vida dos taurinos passe por mudanças (coisa que, particularmente, vocês detestam!). Em maio, haverá um progresso continua de tudo do que foi iniciado no passado.

O eclipse do dia 16/05 trará sérios questionamentos sobre o amor. No final do mês, Vênus, que é seu regente, ingressa em Touro, e chega o momento da colheita. Junho será um mês agitado. Cuidado para não destruir o que vem construindo, já que a ansiedade e nervosismo tomam conta da cena. Julho se inicia com dinheiro entrando na conta, o que deixará os taurinos mais tranquilos. No mesmo mês, haverá um forte potencial para trabalhos criativos e autônomos. Em agosto, questões familiares podem se chorar com as metas profissionais. Setembro será um período de muita criatividade e fértil. Ou seja, para quem quiser dar uma chance à maternidade, deve ficar ligado. Também é um período de crescimento. O mês de outubro pode ser marcado pela dor de cabeça na vida dos taurinos. É o momento certo para decisão. Em novembro, outro eclipse em Touro vai evocar mudanças drásticas na vida dos taurinos. Período de dor de cabeça para os que são mais resistentes a mudanças. O ano finaliza com grandes potenciais de trabalho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O ano de 2022 já começa carregado de batalhas e dilemas que precisam de resolução. É necessária atenção a brigas e discórdias com sócios e no casamento. Fevereiro é um período de bastante tensão, que só deve aliviar em março, com a possibilidade de viagens e movimentação. Este mês será um excelente período para iniciar algum estudo. Você passará por um momento importante na vida profissional – para alguns, mudanças. Para outros, possibilidade de crescimento. É necessário ter atenção à saúde durante o eclipse do dia 30/04, que se repetirá nos dias 16/05, 25/10 e 8/11.

No final do mês de maio, o dinheiro e o trabalho voltam a se harmonizar. Será um período de bastante agitação social, com possibilidade de paqueras nos grupos de amigos. Junho será um ótimo período para ampliar o network, iniciar algum projeto, até mesmo empreender. Em 24/06, Vênus ingressa em Gêmeos e o período tende a ser benéfico, com possibilidade de encontrar um novo amor. Julho será um mês de muita agitação e ansiedade. Por isso, evite gastos e viagens longas neste período. No final de julho é esperado tensão com as finanças; atenção com gastos exagerados. É necessário ter atenção com a comunicação. Setembro será um mês tranquilo. No final de outubro, podem ocorrer paqueras no trabalho. A vida profissional e amorosa tendem a melhorar em novembro. O ano termina apontando com boas possibilidades para 2023.

Câncer (21/06 a 21/07)

O ano começa com tensão na área dos relacionamentos para os cancerianos, o que deve perdurar até o início de março. Atenção com conflitos, desgastes e cuidado com apego. Em março, mudanças precisarão ser feitas. Dessa forma, evite dependência financeiras e cuidado com juros, cartão de créditos e empréstimos. A vida se renova em abril e os cancerianos voltarão a respirar. O eclipse em Touro mostra que visões de mundo precisam ser renovadas. Em maio, é esperado crescimento profissional. O eclipse desse mês afetará a sua sexualidade. Por isso, momento de rever dogmas e tabus. Cuidado com uma gravidez indesejada. No final de maio em diante se destaca com grandes possibilidades de crescimento profissional.

No final de junho, podem surgir paqueras e ganhos inesperados. Em julho, novamente, o choque entre desapegar do velho e se abrir para o novo. O signo de câncer estará com dificuldade para se renovar aos novos tempos. Em 19/07, Vênus ingressa em Câncer, trazendo um novo ciclo para o amor. É necessário ter atenção a gastos superficiais. Final de agosto, tenha atenção ao se chocar com chefes e figuras de autoridade. Em setembro podem ocorrer viagens curtas. Já outubro, o amor pode bater na porta e o sexo fica à flor da pele. Por isso, está na hora de os cancerianos se libertarem. Em novembro, novamente cresças obsoletas entram em choque para que haja uma renovação. O trabalho volta a crescer e o amor também.

Leão (22/07 a 22/08)

O ano começa complicado devido à oposição que Saturno faz em Aquário. Por isso, janeiro começa com muito trabalho que se intensifica ainda mais em fevereiro e se estende até início de março. Neste mês, o amor também está em destaque e um novo relacionamento pode surgir. Também é necessário evitar brigas e desavenças ao defender seu ponto de vista, além de rebeldia com superiores. Em abril, a sua sensibilidade estará extrema. Por isso, tenha cuidado com todo tipo de excesso, como drogas e bebidas. Atenção a todo tipo de fuga e escapismo. Você também deve observar a sua saúde emocional e todo tipo de tratamento terapêutico é bem vindo, assim como a prática da espiritualidade.

O eclipse do dia 30/04 afeta diretamente na sua carreira profissional. Por isso, mudanças e atitudes serão de urgência. Em maio, o astral melhora drasticamente e trará expansão, novos contatos e possibilidades. No dia 16/05, outro eclipse te afetará bastante. Mais mudanças – cada vez mais profundas – serão necessárias, pois não dá mais para ser a mesma pessoa. Em junho continua a fase de crescimento, que só dependerá do esforço individual. Em julho haverá tensão na vida profissional. O mundo se transformou e você precisa se renovar, se atualizar aos novos tempos. O mês também trará tensão na vida vida amorosa. Por isso, se atente em relação ao apego.

Em agosto, Vênus ingressa em Leão, mas logo depois se opõe a Saturno. Preste atenção em gastos exagerados. No fim do mês, uma paquera pode surgir através dos amigos. O dinheiro chegará em setembro e mais paquera também. Em outubro, o desejo de intimidade e conexão aumenta cada vez mais. O eclipse de 25/10 e ele lhe cobrará ainda mais por renovação. Em novembro, o trabalho entrará novamente em destaque. Do meio do mês até o final do ano, as coisas melhoram bastante, dando esperança para o próximo ano.

Virgem (23/08 a 22/09)

O ano começa com o trabalho e esforços contínuos serão recompensados. Você terá muita energia sexual e, por isso, tenha atenção com a gravidez. O desejo se intensifica ainda mais até o início de março. Este mês também terá muito trabalho pela frente, mas tenha atenção com a saúde. Em abril, Vênus entrará em Peixes e se oporá ao seu Sol. Isso trará fortes reflexões sobre o amor, que ficarão mais forte ao longo do ano, devido à superconjunção entre Júpiter e Netuno. O eclipse reverbera na sua forma de ver o mundo. Por isso, cuidado com as suas certezas, já que elas podem ter se tornado sua prisão.

Se tiver coragem, é um bom momento para investir. Também é hora de organizar as finanças. O eclipse de Maio enfatiza a sua necessidade de estudar, se aprimorar, quem sabe até outro idioma. É tempo de reflexão e de rever pontos de vistas e você precisa olhar os dois lados da moeda. Final de junho é o período onde o trabalho volta a avançar. Já em julho, evite viagens ou qualquer tipo de aventura. Fuja também de discussões estéreis. Saiba respeitar o ponto de vista alheio. Podem surgir amores secretos e clandestinos em agosto; haverá uma forte atração pelo “proibido”. Setembro é um bom mês para os virginianos. Será leve, de evolução, com possibilidades de ganhos financeiros até o final de outubro. Aproveite para dar um rolê e, quem sabe, conhecer outras cidades. Pode ser que você esbarre com o amor da sua vida. Em novembro, a vida te cobrará uma mudança de opinião. O amor também afeta suas emoções, no sentido de “vai ou não vai?”. O final do ano promete mais tranquilidade e alívio na vida íntima a partir de 17/11. Esse período é de suspiro: a vida continua e ainda existem muitas possibilidades no jogo.

Libra (23/09 a 22/10)

O ano novo já começa agitado no seio familiar, sendo através de obras na casa ou até em brigas e discussões. Essa agitação vai até o início de abril, quando inicia a melhora de um cenário no trabalho. É um excelente momento para fazer um detox e cuidar da saúde. O eclipse do dia 30/04 afeta o casamento e pode ser um momento de ruptura. Que tal tentar uma renovação? Tabus e medos precisam ser superados e terapia será sempre bem-vinda. Maio será um mês de muita paquera e flerte. Vai ser difícil escolher com quem irá ficar. O eclipse deste mês em Escorpião afeta suas finanças e sua na forma de gastar dinheiro. Será um tempo de mudança e renovação. Fim de maio e junho será um período de rompimento para as pessoas que estão comprometidas e muitos contatinhos disponíveis para os solteiros.

Em Julho, os relacionamentos ainda estarão em xeque. Dessa forma, choques e conflitos podem acontecer. A vida sexual pedirá por novidades. Em agosto, problemas familiares podem afetar a vida profissional dos librianos. Bom momento para uma reciclagem e/ou um curso para se atualizar. Novos amores podem surgir em setembro, por isso fique atento com possibilidade de infidelidade. O eclipse de outubro vem para questionar como você vem lidando com os seus recursos. Em novembro, o eclipse toca na área da sociedade e casamento. É chegado o momento de decisão. No final do ano, vá viajar, caminhar sem rumo para compensar um ano tenso. Ao mesmo tempo, a sua casa será a sua fortaleza e refúgio em dezembro.

Escorpião (23/12 a 21/11)

O trânsito de Saturno em Aquário tem mexido no fundo da alma. Por isso, questões envolvendo família e moradia têm dado dores de cabeça. Atenção com o desejo de se isolar. Em março, há possibilidade de mudança de casa. Essa tensão se estende até o início de abril, quando essas dificuldades acabarão se suavizando. A rara conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes deixarão os escorpianos férteis e criativos. O eclipse de abril questiona as parcerias: é amor mesmo ou só apego? O trabalho avança e se expande em maio. Entretanto, o eclipse em Escorpião traz questões mal resolvidas do passado. Tenha atenção na saúde e faça modificações nos hábitos alimentares. Final de junho, os trabalhos avançam e a saúde pode se recuperar, basta insistir nas mudanças.

Em julho, os relacionamentos íntimos tendem a chegar no clímax, afetando o seu emocional. Os atenções podem se voltar para o trabalho em agosto, mas problemas pessoais podem te afetar. Setembro será um mês de se socializar, paquerar e conhecer pessoas novas. Porém, Vênus se opõe a Netuno, e será hora de olhar para as ilusões que cria na área amorosa. No fim de setembro, Vênus ingressa em Libra e quem estiver solteiro vai ficar bem carente, mas isso deve durar pouco tempo, já que, em 24/10, Vênus ingressa em Escorpião e o amor estará no ar. No dia seguinte, o eclipse novamente em Escorpião e será um tempo de morte e renascimento. Contatinhos do passado podem surgir no final de outubro. Atenção aos filhos e a gravidez indesejada. O eclipse em Touro acontece em novembro e questionará, mais uma vez, seus relacionamentos e parcerias. O ano vai finalizar com possibilidade de ganhos financeiros.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O ano começa com a caça ao dinheiro. Todos os esforços estarão voltados para aumentar seus recursos. Em caso de má administração, tensões podem acontecer a partir do final de fevereiro até março, quando viagens curtas podem aliviar as frustrações. No final do mês, tenha atenção com a sua comunicação com irmãos, primos e tretas com vizinhos. Abril será um mês voltado para a família, de introspecção, reflexão e intimidade. O mundo espiritual se abre com força, assim como a caridade e a busca de oculto. Tenha atenção com drogas e bebedeira. O eclipse afetará diretamente a sua saúde. É urgente ter mudanças com hábitos alimentares. O tesão estará à flor da pele em maio, é momento de flerte, paqueras e muita aventura. Porém, o eclipse em Escorpião poderá trazer problemas antigos à tona, assim como padrões de comportamentos repetitivos. Por isso, tenha cuidado com falsidades e traições.

Em junho, o fogo continua. Pratique esportes ou entre na academia. Novos amores podem bater à sua porta em junho e gerará curiosidade. Em julho podem ocorrer fortes tensões no trabalho, por isso há uma urgência em renovações. No final do mês, pode bater forte carência e desejo de intimidade. Evite gastos desnecessários no final de julho. Você terá um desejo louco de aventuras e viagens em agosto, mas o momento ainda não será propenso, já que o clima será de incertezas. No final de agosto, relacionamentos que estão desgastados poderão chegar ao fim e novas pessoas podem surgir no caminho dos sagitarianos. Setembro será um mês de crescimento de trabalho e é um ótimo momento para expandir o networking. Início de outubro terá flertes e paixões proibidas. O eclipse traz à tona todos os seus segredos. Novembro será um mês com a atenção voltada à saúde por causa do eclipse em Touro. O ano termina com possibilidade de viagens e aumento de renda.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O ano começa na batalha, na luta e na correria máxima. Marte no seu signo, no dia 25/01, dará mais impulso para você ir à luta. No fim de fevereiro, haverá mais trabalho, mas tenha calma; você aguenta. Em março, todo esse esforço começa a ser recompensado e a grana começa a entrar. Porém, nada de comemorar. Tenha planejamento e organização. Em abril, estudos ocultistas e esotéricos ajudam e auxiliam a compreender a complexidade da realidade. Viagens serão bem-vindas. Será um tempo para se abrir para novas possibilidades. O eclipse de abril afetará a sua sexualidade e trará uma indagação: será que não está na hora de ser menos careta? Em maio, mais uma batalha acontecerá. Nada de descansar, mas, desta vez, os resultados começam a ser visíveis para quem vem tomando iniciativa desde 2018. Fique de olho com a possibilidade de brigas e desavenças no lar no final do mês. Nesse mesmo período, novas paqueras começarão a surgir. Junho será um mês de explosão de energia. Por isso, gaste toda sua força para alcançar seus objetivos. Lute com tenacidade e sagacidade, não tenha medo de botar a cara e correr riscos.

Em julho, a vontade de curtir e sair com o crush se esbarram com a necessidade de economizar. Isso pode atrapalhar seus planos. Final do mês pode ser marcado por aquela carência e apego no passado. O dinheiro ainda dará dor de cabeça em agosto. Principalmente se estiver misturado com outras pessoas, como sócios ou cônjuges. Paqueras podem surgir nos grupos de amigos no final do mês. Setembro deve melhorar e no final do mês seus esforços começarão a ser recompensados. O desejo de intimidade e conexão fica evidente com o eclipse em Escorpião e lhe cobrará urgentemente uma mudança e renovação de comportamento em outubro. Em novembro, o foco será voltado ao trabalho, suas mudanças e necessidades de atualização. Amores secretos podem bater em sua porta no final do mês. O ano termina com Vênus em seu signo e você começa a se preparar par acolher os frutos para o ano que vem.

Aquário (21/01 a 19/02)

Logo no início do ano, Saturno está no seu signo e te trará profundos ensinamentos. Se caso não aprenda agora, dificilmente evoluirá nos próximos anos. O ano de 2022 começará com muito trabalho e pouco reconhecimento. Isso deve perdurar até abril. Neste tempo, é de extrema importância cuidar da alimentação e saúde. Em março, ajudas poderão surgir, assim como novas paqueras ou até mesmo um amor à primeira vista. O dinheiro começa chegar para os aquarianos em abril, mas é importante saber administrá-lo. O eclipse em Touro pode afetar sua família e saúde. Atenção a hábitos sucateados. Viagens curtas podem acontecer em maio. Preste ação quanto à comunicação. É um ótimo momento para voltar a estudar, aprender um novo idioma. Final do mês tende a ser um período agradável. Em junho, tenha atenção máxima com a palavra. Evite se envolver em confusões, principalmente com os seus superiores.

Final de junho será marcado por muita paquera, criatividade e fertilidade. Em julho, pode ocorrer tensão na família, com possibilidade de quebras e rupturas. Tempo de renovação e desapego. O trabalho pode lhe estressar e afetar a saúde. Por isso, tome cuidado com a alimentação. Agosto será um mês de muita tensão na área dos relacionamentos: vai ou fica? Se abre para o novo? O clima alivia em setembro. Há possibilidades de viagens e até começar novos estudos. O trabalho chamará atenção em outubro. Haverá necessidade de mudanças e não será um tempo de estagnar em zona de conforto. Atenção com gastos imprudentes. Mais um eclipse em Touro durante o mês de novembro evocará profundas mudanças no lar e em padrões de comportamentos enraizados. No final do mês a grana retorna e o ano termina da forma que começou: com muito trabalho.

Peixes (20/02 a 20/03)

O ano se inicia com a luta para colocar seus projetos e sonhos em prática. Essa árdua batalha vai durar até março. Por isso, arregace as mangas sem medo. Alguém do trabalho poderá se declarar apaixonado por você até o final do mês de fevereiro. Amores secretos e clandestinos podem acontecer em março. Haverá muito trabalho no final de março e abril, que será o grande mês do ano de 2022 para os piscianos, já que Vênus, Júpiter, Netuno e Marte se encontrarão em Peixes. Será um momento de virada de chave, finalizações e conclusões. Início de um outro ciclo, com a espiritualidade e intuição afloradas. Entretanto, nem todos saberão surfar nessa onda e os mais sensíveis e incompreendidos poderão recorrer a bebidas e drogas. O eclipse em Touro afeta o seu ir e vir e sua comunicação. Em maio será a hora de ir à luta, pois o dinheiro estará facilmente ao seu alcance. É momento de você focar toda a sua energia até o fim de junho.

Em julho, a sua comunicação com superiores e autoridade poderá trazer problemas. Por isso, aprimore a sua forma de se expressar. Atenção com a saúde e alimentação em agosto. Evite estresse no trabalho. Setembro será um mês de muita paquera e o amor poderá bater em sua porta. Mas cuidado! Pode ainda ser uma grande ilusão. Tenha calma e observe muito. No fim de setembro, Vênus ingressa em Libra e há chances de os encontros se aprofundarem. O eclipse de outubro afeta aqueles que moram no exterior e que estão fazendo faculdades; momento de rever dogmas e paradigmas. Júpiter em Peixes volta ao seu movimento retrógrado no final de outubro e você deve voltar ao momento de revisão e reflexão sobre o sentido da vida. Em novembro, o eclipse em Touro volta a questionar a sua dificuldade em se comunicar com o mundo. A vida íntima tende da melhorar no meio do mês, com possibilidade de viagem em família. O ano termina da forma que começou: você trabalhando e lutando para que seus projetos lhe dê dinheiro.