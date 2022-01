Imunização de crianças contra covid-19, MPAC, retrô dos famosos e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (4) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Sesacre diz que imunização de crianças contra covid-19 deve iniciar em fevereiro

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer deve iniciar em fevereiro no Acre, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Veja aqui.

Condenado no AC, “herdeiro de Pablo Escobar” tem pedido de prisão domiciliar negado pelo STJ

O “herdeiro” de Pablo Escobar, como é conhecido o traficante Jesus Einar Lima Lobo Dorado, teve o pedido de prisão domiciliar negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (04). A defesa de “Dom Pulo” alega que ele tem claustrofobia. Saiba mais.

Danilo Lovisaro toma posse como novo procurador-geral do MPAC no final de janeiro

O novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo do Nascimento Lovisaro, deve tomar posse do cargo para o qual eleito no próximo dia 24 de janeiro. Leia na íntegra.

Radialista Egildo Oliveira dá entrada em hospital de Sena; quadro clínico é divulgado

Deu entrada no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, nesta segunda-feira (3), o radialista Egildo Oliveira que é bastante conhecido em nossa cidade. Segundo familiares, ele apresentava tosse, vômito e outro desconforto, razão pela qual precisou ficar internado. Veja mais.

Acre no BBB22, separações, Gusttavo Lima em RB e mais: Douglas Richer traz a retrô dos famosos do AC em 2021

O ano de 2021 foi agitado e cheio de assunto no mundo dos famosos e nossas celebridades acreanas. E teve de tudo: pérolas, fofocas, ciúmes, bordões, polêmicas, separações e, infelizmente, perdas de ícones da música e da teledramaturgia brasileira e internacional. Este colunista, com ajuda da equipe do ContilNet, listou os dez principais temas que pautaram o mundo das celebridades neste ano cheio de acontecimentos, para você se divertir, lamentar e até mesmo se emocionar. Veja a retrospectiva.