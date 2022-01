Sesacre diz que imunização de crianças contra covid-19 deve iniciar em fevereiro

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com o imunizante da Pfizer deve iniciar em fevereiro no Acre, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A decisão sobre a imunização do grupo foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último dia 16 de novembro. Cabe ao Ministério da Saúde (MS) adquirir o imunizante e incluir as crianças no Programa Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com a coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, o processo de aquisição das vacinas leva em consideração que a dosagem para crianças é diferente da aplicada em adultos.

“Ainda no mês de janeiro acontecerão os treinamentos das equipes e a discussão dos procedimentos técnicos. Talvez, a distribuição aconteça ainda em janeiro. Vai depender da fabricante. Porém, a aplicação das doses deve ser possível apenas em fevereiro. Estamos torcendo e ansiosos por esse dia”, explicou em entrevista à reportagem do ContilNet.

O Acre decidiu que não vai seguir uma recomendação anterior do MS e do presidente Jair Bolsonaro de exigir prescrição médica para vacinar as crianças.

Nesta terça-feira (4), a pasta federal realiza uma audiência pública sobre o tema. Serão discutidos pontos como exigência de prescrição médica para aplicação e consentimento dos pais, por exemplo. A promessa do governo é que na próxima quarta-feira (5) seja formalizada uma recomendação e os parâmetros da imunização desta faixa etária.