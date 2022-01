Acre no BBB22, separações, Gusttavo Lima em RB e mais: Douglas Richer traz a retrô dos famosos do AC em 2021

O ano de 2021 foi agitado e cheio de assunto no mundo dos famosos e nossas celebridades acreanas. E teve de tudo: pérolas, fofocas, ciúmes, bordões, polêmicas, separações e, infelizmente, perdas de ícones da música e da teledramaturgia brasileira e internacional. Este colunista, com ajuda da equipe do ContilNet, listou os dez principais temas que pautaram o mundo das celebridades neste ano cheio de acontecimentos, para você se divertir, lamentar e até mesmo se emocionar.

Confira o TOP 10 da nossa coluna no ano de 2021:

1-Após separação, Bimbi aparece de aliança e quebra o silêncio sobre polêmica de ter traído Nicole

2- No AC, motorista de aplicativo fica em choque ao atender corrida de Gusttavo Lima; veja vídeo

3-A bruxa tá solta! Veja os casais de políticos acreanos que chocaram ao se separarem