Danilo Lovisaro toma posse como novo procurador-geral do MPAC no final de janeiro

O novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo do Nascimento Lovisaro, deve tomar posse do cargo para o qual eleito no próximo dia 24 de janeiro.

A cerimônia está marcado para às 18h30, no auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Até lá, a procurada Kátia Rejane, que cumpriu dois mandatos à frente do órgão, segue ocupando o cargo.

Danilo foi eleito no último dia 26 de novembro, ficando à frente dos promotores Rodrigo Curti e Cosmo Lima de Souza. A lista tríplice foi enviada ao governador Gladson Cameli, que escolheu Lovisaro para ser o novo PGJ.

O procurador será o responsável pelo MPAC durante o biênio 2022-2024.

Na edição do diário eletrônico do órgão desta segunda-feira (3), Kátia foi nomeada para exercer a o cargo de membro do Conselho Superior do MPAC, para o exercício de mandato de dois anos.

Quem é Danilo Lovisaro?

O Procurador de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento é Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Doutor em Direito pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Professor efetivo da Universidade Federal do Acre (Ufac).