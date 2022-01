Influencer que vendia pum engarrafado passa mal por excesso de gases

Além de ex-participante do reality 90 Dias Para Casar, da TLC, Stephanie Matto ficou conhecida depois de começar a vender pum engarrafado em sua plataforma de conteúdo adulto. Segundo informações do jornal britânico Daily Star, ela chegava a faturar cerca de 35 mil libras por semana com o negócio, cerca de R$ 262 mil.

Contudo, a influencer precisou interromper o negócio lucrativo – e um tanto quanto curioso – após parar no hospital com sintomas de um ataque cardíaco. “Percebi que algo não estava certo naquela noite, quando estava deitado na cama, e senti uma pressão no estômago subindo. Era muito difícil respirar, e cada vez que tentava respirar, sentia uma sensação de aperto no coração”, revelou ao Jam Press.

Stephanie afirmou que no momento chegou a pensar que estava infartando, mas tudo não passou de excesso de gases, como mostraram exames de sangue e eletrocardiograma.

“Ficou claro que o que eu estava sentindo não era um derrame ou ataque cardíaco, mas sim dores de gases muito intensas. Fui aconselhada a mudar minha dieta e tomar um medicamento supressor de gases, que efetivamente acabou com meu negócio”, disse.

Desde que iniciou o empreendimento, Stephanie seguia uma dieta voltada para a produção das flatulências, com alimentos como feijão, ovos cozidos, shake de proteína, iogurtes, entre outros. Segundo a ex-participante de reality, a ideia de vender pum engarrafado surgiu devido à demanda popular, com seguidores de sua página de conteúdo adulto pedindo para comprar seus “peidos em uma jarra”.