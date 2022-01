Jéssica Sales realiza terceira sessão de quimioterapia e agradece orações: “Me sentindo bem”

A deputada federal pelo Acre Jéssica Sales (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para contar aos seguidores que já está na terceira sessão de quimioterapia, em razão do tratamento contra o câncer de mama.

Na fotografia, ela aparece sentada na cama do hospital onde está fazendo o tratamento, em São Paulo, ao lado da mãe Antônia Sales, que é deputada estadual, do pai Vagner Sales e do irmão, Fagner Sales.

“Meus queridos, hoje estou fazendo a terceira sessão de quimioterapia. Estou muito feliz e graças à Deus me sentindo bem. Gratidão à Deus, a minha família e a vocês, que estão em oração e torcida por mim. Saudades, amo vocês”, destacou.

A deputada, que descobriu o câncer em dezembro de 2021, está internada em um hospital de São Paulo. Na última semana, Sales fez uma cirurgia para colocar um cateter, chamado de Port-a-Tech, por onde receberá a medicação da quimioterapia.