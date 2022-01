Médico Luiz Augusto Batista vem reagindo bem ao tratamento contra o câncer

O médico Luiz Augusto Batista, fundador do mais antigo e completo laboratório de análises clínicas do Acre, localizado em Rio Branco, vem reagindo bem ao tratamento contra um câncer detectado no ano passado.

Ele será transferido nessa segunda-feira (24) para a Clinica Magna em São Paulo, para iniciar o processo de reabilitação e às sessões de quimioterapia e Radioterapia.

As informações foram prestadas pela médica Célia Rocha, amiga do profissional. No aviso, em suas redes sociais, a médica pede orações e energias positivas em favor do amigo.