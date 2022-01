Motociclista acaba embaixo de veículo após acidente no interior do Acre; vídeos

O motociclista João Alerrandro Dantas de Gomes, 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um veículo na manhã deste domingo (2), em um cruzamento no bairro Jardim Botânico, próximo ao Hospital Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, João trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando acabou colidindo em um cruzamento com um carro modelo Gol de cor vermelho e placa MZZ-9648.

Com a força impacto, o motociclista ficou presa embaixo do carro. Populares se juntaram e com muita dificuldade conseguiram levantar o carro e tirar João debaixo do automóvel.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estiveram no local e prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam ao Hospital Ary Rodrigues. Diante da gravidade do acidente, João foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. A motocicleta ficou totalmente destruída e uma parte ficou desmontada devido a batida.

Após o trabalho de perícia, a moto foi removida e levado por familiares da vítima. O caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.

Veja os vídeos: