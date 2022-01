Motociclista participa de racha, bate em veículo e mulher vai parar no PS de Rio Branco em estado grave

O motociclista Gelson Rodrigues, 32 anos, ficou ferido e a passageira da moto identificada como Lairla Vitória ficou em estado grave, após um acidente no início da tarde desta quinta-feira (13), no cruzamento da Estrada do Calafate com a rua São Mateus, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gelson estava trafegando sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo XRE 300 – Honda de cor vermelha e placa NEG 1849, na companhia de Lairla, que estava na garupa da moto. Em outra motocicleta estavam mais duas pessoas ainda não identificadas pela polícia apostando corrida, o famoso “racha”.

Os motociclistas estavam em alta velocidade quando passaram pelo semáforo vermelho e bateram em um carro modelo Creta de cor cinza ainda sem placa que estava saindo de outra rua. Somente a moto de Gelson bateu e a outra motocicleta fugiu do local.

No impacto, o casal perdeu o controle e Lairla acabou batendo a cabeça em um veículo modelo Peugeot de cor branco, que vinha no sentido contrário. Após a colisão, Gelson acabou ferido com uma fratura na perna e outro no pé. Já a Lairla ficou com um traumatismo craniano encefálico grave.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local dando os atendimentos necessários para Gelson que estava em estado estável e Lairla que ficou em estado de saúde grave. Ambos foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após os trabalhos da perícia, os veículos foram removidos por guinchos.

Fotos: ContilNet