Mulher doa rim para namorado, que termina relacionamento após traí-la

Colleen Le, de 30 anos, contou no TikTok que o ex precisava, com urgência, de um transplante de rim. O homem precisava fazer diálise desde os 17 anos, devido a uma doença renal crônica.

O nome e a idade do rapaz não foram divulgados.Após realizar um teste que comprovou que os órgãos eram compatíveis, Colleen logo se ofereceu para doar um de seus rins. "Decidi fazer o teste para ver se éramos compatíveis, porque não queria vê-lo morrer. Eu estava tão nervosa", comentou. Em um dos vídeos, ela mencionou que o ex lhe confidenciou que seu rim funcionava apenas 5%. A cirurgia foi feita imediatamente. O casal teve uma recuperação completa e o transplante foi bem-sucedido. Traição em Las Vegas Cerca de sete meses após a operação, o ex afirmou que iria a uma despedida de solteiro em Las Vegas, com o grupo da igreja dele, em um fim de semana. Colleen disse que não se preocupou com a viagem, porque ele era um cristão devoto. A jovem, então, optou por se concentrar em estudar para as provas finais. Ela contou aos seguidores que ficou sem palavras quando o então namorado voltou para casa e revelou que a traiu. "Muitas discussões depois… Eu finalmente o perdoei e lhe dei uma segunda chance." Fim do relacionamento Três meses depois da traição, o homem terminou o relacionamento, afirmando que, se eles fossem feitos um para o outro, "Deus os reuniria novamente no fim". Chegou a acusá-la, inclusive, de realizar o transplante para "ficar bem" nas redes sociais. Depois disso, passou a bloqueá-la em todas as contas. s vídeos de Colleen Le ganharam milhões de visualizações, com muitas críticas ao comportamento do namorado. "Eu me pergunto se ele entende a seriedade de doar um rim. Você literalmente sacrificou sua vida por alguém. Você é uma alma linda", disse um seguidor. "Não se preocupe, garota, ele literalmente não pode viver sem você e ele tem que lidar com isso pelo resto da vida", garantiu outro.