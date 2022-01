Nego Bau passou mal em terminal após arrancar dreno do pulmão, relatam populares

O morador de rua Renan Souza, mais conhecido como Nego Bau, um dos personagens mais conhecidos porque vive perambulando pelas ruas de Rio Branco, voltou ao pronto-socorro da capital na madrugada desta segunda-feira (3).

Bau estava dentro de um ônibus do transporte coletivo que faz a linha da Sobral, quando arrancou o dreno que foi colocado no pulmão após ter sido agredido na última quinta-feira (30), por flanelinhas (guardadores de carros), que trabalham no Centro da capital.

Ao arrancar o dreno na presença de várias pessoas, que acabaram de assustando e ligando para o Samu, ele foi atendido por socorristas, que voltaram a encaminhar Bau ao pronto-socorro em estado de saúde estável.

Bau seria levado nesta segunda ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), porém, a unidade informou que não tem suporte para atender pacientes com operações clínicas. Apenas com a melhora do quadro clínico é que um paciente psiquiátrico pode ser internado no local, segundo a unidade.

Ainda segundo o Hosmac, o paciente deve ter um tratamento diferenciado por ter transtornos psiquiátricos e também ser viciado em drogas.