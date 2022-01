Não morreu: Nego Bau volta ao hospital após fuga e deve ser levado para o Hosmac

A direção do Pronto Socorro de Rio Branco, negou a informação de que Renan Souza, o Nego Bau, que vive em situação de rua e é bastante conhecido em Rio Branco, voltou a ser internado no Pronto Socorro. Ele havia sido internado na última quinta-feira (30) e fugiu dois dias depois.

Ele havia dado entrada na unidade de saúde em estado grave após ter sido espancado e ficar com fratura nos dedos, em três costelas e ter o pulmão perfurado. Ele fugiu do hospital no sábado (1) com um dreno e foi levado novamente ao PS pelos familiares. Agora, ele deve ser encaminhado para o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Nego Bau tem transtornos psiquiátricos e é viciado em drogas. Ele ficou muito conhecido por viver perambulando pelas ruas e periodicamente tem surtos que o deixam agressivo.