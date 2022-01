Prefeitura de Rio Branco apoia Primeira Conferência de Dança do Estado do Acre

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), prestará apoio institucional à 1ª Conferência de Dança do Estado do Acre (Condacre). Um projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco de 2021, via Edital 01-2021, na área de Arte, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de janeiro.

O proponente do projeto é a Associação de Dança do Estado do Acre (ASDAC), que, juntamente ao Movimento de Dança do Acre (Moda), inicia suas atividades de 2022 com a realização da conferência. O evento terá uma programação extensa na Casa da Gameleira, localizada no bairro Seis de Agosto, reunindo representantes dos municípios do Acre e grupos atuantes, filiados e não filiados à ASDAC, para discutir e deliberar políticas públicas direcionadas à formação técnica e profissional em dança no Estado do Acre.

Antônio Uchôa, presidente da ASDAC, afirma que a conferência é o primeiro passo para a integração entre a comunidade de dança do Acre, além de ser um marco na vida dos dançarinos e da cultura acreana. “Essa conferência é a consolidação de todo um processo de articulação, estudo e conhecimentos adquiridos ao longo de anos. Estamos caminhando com a construção do nosso sistema estadual, onde temos a expectativa de ter a participação de todo o estado do Acre para que possamos consolidar mais nossas bases e trocar experiências”, destaca o presidente.

O evento é gratuito e está com inscrições abertas pelo link: https://www.even3.com.br/condacre2022. Todos da área de dança podem se inscrever e participar para receber um certificado. Porém, a votação será restrita a apenas um integrante por grupo ou por representação dos municípios presentes e confirmados.

Cronograma:

07/01 (sexta-feira), das 16h às 20h.

08/01 (sábado), das 8h às 20h30

09/01 (domingo), a partir das 8h

Endereço: Casa de Cultura da Gameleira, Rua Cunha Matos, 531, Seis de Agosto