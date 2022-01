PT poderá apoiar nomes do PSB que votaram pelo impeachment de Dilma

Cabral, inclusive, estava de licença da Câmara e reassumiu o mandato apenas para votar pela saída da presidente petista. Ele estava ocupando o cargo de secretário de Planejamento e Gestão no primeiro mandato de Paulo Câmara (PSB) no governo do estado.

“Em nome de um Brasil diferente, em nome de Eduardo Henrique Accioly Campos, que foi nosso Governador, Presidente do nosso partido, em nome de sonhos de um Brasil mais igual, de um Brasil mais equilibrado, com mais educação e saúde, de um Estado que faça as entregas que a população deseja, em nome daquilo que ele nos pediu, ‘Coragem pra mudar o Brasil’, ‘sim’”, disse Danilo Cabral ao declarar seu voto na Câmara.

Tadeu Alencar também votou citando o ex-governador Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em 2014, na véspera do início da campanha eleitoral daquele ano, quando Dilma se reelegeu. Em seu breve discurso, o deputado disse que o afastamento da presidente era “necessário”.

