Regional de Saúde do Juruá realizou mais de 170 mil atendimentos no último ano

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) registrou mais de 170 mil atendimentos nas unidades da regional do Juruá, Tarauacá e Envira, em 2021. São 14 unidades de saúde na região que atendem sete municípios. Entre alguns serviços ofertados por essas unidades estão: atendimento ambulatorial, atendimento de urgência e emergência, exames laboratoriais, ultrassonografias, cirurgias eletivas, entre outros que impactam diretamente a saúde da população.

Catiana Rodrigues, chefe da Coordenação Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira destaca a importância de conseguir atingir grande parte da população daquela região com políticas efetivas de saúde pública: “Mesmo com a pandemia conseguimos ampliar a quantidade de profissionais de saúde, reformamos algumas unidades e adquirimos novos equipamentos para atender com excelência toda a demanda. Sempre buscamos atender a população de forma humanizada, garantindo os serviços específicos de cada unidade”.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, explica ainda que o balanço do número de atendimentos é positivo para a gestão. Um dos serviços mais procurados é o atendimento ambulatorial, essencial para a triagem e classificação na consulta de pacientes.

“Com o fortalecimento e implementação de novos serviços no ano de 2021, os profissionais de saúde conseguem prestar um atendimento de qualidade aos nossos usuários e realizar o diagnóstico precoce, fundamental para o tratamento dos pacientes”, ressalta.

A regional do Juruá, Tarauacá e Envira atende os seguintes municípios: Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Feijó e Tarauacá.