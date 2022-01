Rio Acre, greve dos médicos, cadastro de reserva da PCAC e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (5) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Rio Acre baixa mais de um metro em 24h e se distancia da cota de alerta em Rio Branco

Apesar de a Defesa Civil estar em estado de atenção pela possibilidade de uma enchente no Estado, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, baixou mais de 1 metro em 24 horas. Leia na íntegra.

“Vou te amar para sempre”: Morre, aos 70 anos, radialista Egildo Oliveira no Hospital de Sena Madureira

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 2 horas, o radialista Egildo Oliveira de Almeida, 70 anos de idade. Ele estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, desde a última segunda-feira. Veja mais.

Há quase dois meses, médicos de Rio Branco seguem em greve diante de surto de gripe, dengue e Covid

Faltando 3 dias para completar dois meses de greve na capital acreana, 10% dos médicos seguem com suas atividades paralisadas nas unidades de saúde desde o dia 8 de novembro do ano passado. Leia na íntegra.

Acre registra aumento de 2% no consumo de energia elétrica em dezembro

Segundo o InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que faz análises e estudos sobre o consumo de energia elétrica no Brasil, o estado do Acre registrou um aumento de 2% em dezembro de 2021 em comparação com o ano anterior. Saiba mais.

Gladson decide convocar mais uma parte do cadastro de reserva da Polícia Civil; veja quantidade

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira (5), com exclusividade ao ContilNet, que vai convocar mais um grupo do cadastro de reserva da Polícia Civil. Veja mais.