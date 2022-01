A página da Polícia Militar do Acre (PMAC) no Instagram compartilhou um registro fotográfico do casamento da sargento Daiana Silva, de Sena Madureira, que repercutiu na web.

Ela aparece na imagem com outras convidadas PMs e amigas sem o famoso salto alto, mas de coturno.

“Pois nem toda princesa usa salto, né gente?”, destaca a legenda.