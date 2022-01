Volta Redonda x Vasco: veja escalações, desfalques e arbitragem

Volta Redonda e Vasco dão largada na temporada 2022 nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira. As equipes se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Com o terceiro técnico mais longevo do país, o Volta Redonda vem cheio de novidades para tentar se estabelecer como a quinta força do futebol carioca. No ano passado, o time do treinador Neto Colucci foi semifinalista do Carioca. A expectativa deste ano é dar um passo a mais e chegar até a final.

O principal objetivo do Vasco em 2022 é o acesso à Série A do Brasileirão, e o Estadual será parâmetro para o time de Zé Ricardo na temporada. Após uma reformulação quase que total do elenco, com a saída de mais de 20 jogadores e a contratação de 12 reforços, o técnico usou a pré-temporada para realizar testes em busca da equipe ideal para a estreia nesta quarta.

TEMPO REAL: o ge acompanha todos os lances – clique aqui para seguir.

Volta Redonda – técnico Neto Colucci

O Volta Redonda é um time praticamente novo em 2022 e que ainda precisa ser observado. A principal contratação foi o meia Bruno Gallo, ex-Vasco, esperança da torcida para a famosa Lei do Ex. Ele deve começar jogando nesta noite no Raulino de Oliveira.

Provável escalação do Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury (Júlio Amorim), Daivison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Bruno Gallo e Caio Vitor; Pedrinho, MV e João Vitor.

Vasco – técnico Zé Ricardo

O Vasco tem cinco desfalques para a estreia: Vitinho se machucou em jogo-treino na semana passada e está fora, enquanto Vanderlei, Matheus Barbosa, Getúlio e Galarza ainda não foram inscritos e devem ficar à disposição somente a partir da segunda rodada.

Sem Vitinho, que vinha sendo titular nos treinos, Zé Ricardo treinou com Gabriel Pec entre os 11 na atividade de terça-feira, e a tendência é de que Juninho jogue um pouco mais recuado no meio de campo.

A provável escalação do Vasco é:Thiago Rodrigues; Weverton, Anderson Conceição, Ulisses, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nenê; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel.

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Alexandre Vargas Tavares de Jesus Assistente 1: Luiz Claudio Regazone

Luiz Claudio Regazone Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira

Daniel de Oliveira Alves Pereira Quarto Árbitro: Andrew Ferreira de Mello