AC está em estabilidade no número de novos casos da variante ômicron, diz O Globo

Com base nos dados do consórcio nacional de veículos de imprensa, o jornal o Globo destacou nesta quarta-feira (2) que o Acre mostra estabilidade no índice de novos casos da viante ômicron.

No Rio de Janeiro e no Amazonas, as infecções por coronavírus começam a cair, enquanto Acre, Goiás e Rio Grande do Sul mostram certa estabilidade, com altas inferiores a 15% — parâmetro usado em estatísticas internacionais para dimensionar o espalhamento de doenças.

Outras 22 unidades da federação registram alta na última semana.

O levantamento comparou o total de casos de Covid-19 registrados entre 16 e 22 de janeiro com os números relativos à semana de 23 a 29 de janeiro.

“A queda nos casos de Covid começou a ocorrer na semana passada. A mudança no percurso das curvas do Rio e Amazonas aponta para o que se tem visto no mundo: o ápice da Ômicron tem duração curta, de aproximadamente dois meses. Depois do pico, os casos vão diminuindo gradativamente. Os dois estados são portas de entrada de turistas no Brasil, o que pode explicar a disseminação do vírus nessas regiões”, diz um trecho da reportagem.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) declarou ainda nesta semana que pouco mais de 50 casos suspeitos da variante foram enviados para análise à Fundação Oswaldo Cruz.