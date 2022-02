Acre ultrapassa média nacional em arrecadação de tributos, com avanço de 22,4%

De acordo com os últimos dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a arrecadação de tributos no Acre subiu, pelo menos, 22,4% em um ano (comparação feita entre 2020 e 2021).

No último ano, o Estado chegou a acumular R$ 1,8 bilhões. A variação foi maior do que a média nacional, de 21,1%, ocupando a 12ª posição.

O valor registrado no ano passado foi o maior da série histórica, iniciada em 1999. Os dados foram coletados do Boletim de Arrecadação dos Tributos Estaduais.

Quem ficou no topo do ranking foi Roraima, com 42,6%. São Paulo arrecadou R$ 219,26 bilhões – alta de 24,1% na comparação com 2020 – e ficou na 7ª posição.

Confira: