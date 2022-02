Adolescente de 14 anos fica em coma após cair do alto de uma obra; veja o vídeo

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa já entubado. No hospital, passou por cirurgia logo depois que deu entrada e está internado no CTI, em coma. Ele segue respirando por aparelhos e em estado grave.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que vai abrir procedimento para apurar as causas do acidente. A família do adolescente ainda não quer comentar o caso.