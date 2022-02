Mesmo com o nível do Iaco abaixo da cota de alerta, moradores em Sena já são ameaçados pela cheia

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu 12,85 metros na manhã deste sábado (19), conforme medição da Defesa Civil. O nível ainda está abaixo da cota de alerta que é de 14 metros, mas algumas famílias já começam a se preocupar.

No Bairro Praia do Amarílio, por exemplo, a enchente já cobriu alguns quintais e a água se aproxima do assoalho das casas. Esse é um dos bairros mais afetados, visto que, fica próximo do igarapé cafezal que represa toda vez que enche o rio Iaco. “A preocupação aqui é grande, pois já tivemos que sair de casa no ano passado, mas esperamos em Deus que o rio comece a vazar para termos tranquilidade”, comentou o morador Antônio Lima.

Outro ponto que está prestes a ser afetado é a ponte de madeira sobre o igarapé cafezal que dá acesso a comunidade Boca do Caeté. Nesse local, a água avançou bastante nesta semana.

Veja fotos da ponte (créditos: ContilNet)