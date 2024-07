Fernanda Brum e Pablo do Arrocha estão confirmados na Exposena 2024; veja datas

O prefeito Mazinho Serafim está preparando o lançamento da Exposena 2024, um dos maiores eventos de agronegócio e entretenimento da região. O evento está previsto para ocorrer nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro na tradicional antiga pista de pouso, local conhecido por abrigar edições anteriores da feira.

Entre as principais atrações musicais estão o cantor de arrocha Pablo do Arrocha e a renomada cantora gospel Fernanda Brum. A notícia dos shows foi divulgada com exclusividade pela coluna Douglas Richer, do ContilNet. Além deles, outras três atrações nacionais e várias bandas locais e regionais também se apresentarão.

Fernanda Brum, destaque na música gospel, se apresentará no dia 23 de setembro, uma segunda-feira. A cantora, que possui uma vasta discografia e prêmios importantes, promete um show emocionante e inspirador para o público da Exposena.

Veja hit:

Já a data do show de Pablo do Arrocha está sendo mantida em segredo pela organização, aumentando a expectativa para a sua apresentação. Veja hit: