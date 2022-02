Alto escalão do PT vai até Brasileia para aparar arestas com prefeita Fernanda Hassem

Desdobramentos

Os desdobramentos da entrevista que a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), deu à TV Gazeta no último dia 20 de janeiro, quando chegou a colocar o seu nome à disposição do Partido dos Trabalhadores na disputa majoritária deste ano, ainda estão rendendo. A prefeita foi procurada pelo governador Gladson Cameli (PP) na semana seguinte à entrevista, e hoje foi procurada pela cúpula estadual do seu partido, o PT.

Gladson

Poucos dias depois da polêmica entrevista, quando também disse que muito provavelmente que não apoiaria o governador Gladson Cameli para a reeleição, o chefe do Executivo estadual foi até o Alto Acre. Oficialmente, a ida de Gladson foi para acompanhar o andamento da obra do Anel Viário de Brasileia e de obras do Estado realizadas no município, mas também teve espaço para a política, Gladson e Fernanda se reuniram a portas fechadas por cerca de duas horas.

Resultados

E a conversa entre os dois, trouxe resultados. Segundo um aliado da prefeita, desde o dia em que Gladson pisou em Brasileia, que o município vem sendo beneficiado com obras estaduais. Como diz o velho ditado popular: “Quem não chora, não mama”.

A vez do PT

Como na entrevista, a prefeita também teceu críticas ao PT, hoje foi a vez do alto escalão do partido procurar Fernanda Hassem para uma conversa a portas fechadas. O presidente do partido, Cesário Braga, e o ex-articulador políticos dos governos petistas, Carioca Nepomuceno, desembarcaram em Brasileia nesta quinta-feira.

Aparência

De acordo com o aliado da prefeita, após a conversa, os semblantes dos envolvidos era de que tinham aparado as arestas. Apesar de não saber o conteúdo da conversa, a fonte garantiu à coluna que se houve algum mal estar causado pela entrevista, ele foi extinto hoje.

Futuro

Procurada por Gladson e pelo PT, Fernanda mostra que continua com muita moral diante da classe política acreana. Ninguém quer “perder” a menina dos olhos do Alto Acre. Nas próximas semanas, a prefeita deve dizer como fica o seu futuro com relação às eleições deste ano, em que palanques ela irá subir.

Capixaba

O PSB de Capixaba está se preparando para lançar pelo menos dois nomes para o pleito deste ano: os ex-vereadores da cidade, Adalicio Júnior e Carlos Alves de Brito, o Carlito. As candidaturas devem ser para uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre.

Tem história

Adalicio Júnior é nascido e criado em Capixaba e conhece o município como poucos. Presidente do PSB municipal, professor e funcionário de carreira da Prefeitura de Capixaba é um ótimo nome para representar o município no parlamento estadual. Seu mandato na Câmara Municipal é tido até hoje como um dos mais combativos da cidade.

Recém-filiado

Já o ex-vereador Carlito é recém-filiado ao Partido Socialista Brasileiro, aliás, assinou sua ficha de filiação hoje. Vereador entre 2000 e 2008, Carlito se decepcionou com a política e resolveu se afastar. O convite do PSB reacendeu a chama da militância para o ex-vereador e dono de farmácia, que deve vir para a disputa eleitoral deste ano. O ato de filiação ocorreu em sua farmácia, com a presença do presidente da sigla, Adalicio Júnior, e da vereadora de Brasileia, Neiva Badotti.

Voucher uniforme

A secretária estadual de Educação, Socorro Neri, se reuniu nesta quinta com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanipal Mesquita, para tratar de mudanças na logística de entrega do fardamento dos estudantes das escolas estaduais. “O Governo do Acre, por meio da SEE, entregará ao responsável por cada aluno um ‘voucher uniforme escolar’, isto é, uma autorização com QRCode (contendo dados da escola e do aluno) para o recebimento do uniforme diretamente na empresa credenciada. A mudança garantirá maior transparência, agilidade e controle”, disse a secretária.