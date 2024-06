“Não contem com o governo”, diz Padilha sobre projeto antiaborto

A declaração foi feita nesta sexta-feira (14/6) durante entrevista coletiva e compartilhada por Padilha no Instagram. “Não contem com o governo pra qualquer mudança na legislação do aborto no país. Ainda mais um projeto que estabelece uma pena para meninas e mulheres estupradas que pode ser até 2 vezes maior que para o estuprador”, afirmou o ministro responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso.

Padilha não é o único ministro de Lula a se posicionar contra a medida. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente também criticou a proposta e disse que se trata de um retrocesso.

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos classificou o projeto como “imoralidade” e “inversão dos valores civilizatórios. Já Cida Gonçalves, ministra das Mulheres afirmou que a medida revitimiza a mulher estuprada.

Na mesma linha, a primeira-dama Janja, afirmou que é necessário acolher as vítimas e não provocar mais sofrimento.

Após a manifestação da primeira-dama, o autor da proposta Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse que é não novidade que Janja é ‘abortista’, agora ele cobra uma posição do presidente Lula, que está na Itália, participando da cúpula do G7.