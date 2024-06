Novo filme dos “Smurfs” será lançado em 2025; saiba mais

Um novo filme dos “Smurfs” já tem previsão de lançamento. Segundo a Paramount Pictures Brasil, um novo longa da franquia de animação chega aos cinemas em 2025.

O estúdio ainda não compartilhou mais informações sobre a sinopse do filme, no entanto, postou a logo. Além de três filmes, a franquia possui uma série com uma temporada, que foi lançada em 2021 e está disponível no catálogo da Netflix.

Na primeira história, que chegou aos cinemas em 2011, os Smurfs são transportados para Nova York e encontram refúgio com um casal, protagonizado por Neil Patrick Harris (“How I Met Your Mother”) e Jayma Mays (“Glee”).

Dois anos depois, os pequenos azuis se unem a seus amigos humanos para resgatar Smurfette, que foi raptada por Gargamel. Ela conhece um feitiço secreto que pode transformar a mais nova criação do malvado feiticeiro em reais Smurfs.

Já em 2017, foi lançado “Os Smurfs e a Vila Perdida”, quando Smurfette parte em busca de novas descobertas, após perceber que todos os homens do vilarejo têm uma função no vilarejo, menos ela. Em sua viagem, ela conhece uma Floresta Encantada, com diversas criaturas mágicas.