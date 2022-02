Andressa Urach tem alta do hospital, mas segue sofrendo com pós-parto

Andressa Urach estava internada por conta do parto do filho Leon, mas teve alta hospitalar nesta quinta-feira (17/2). A modelo seguiu para casa com o recém-nascido após 12 dias em observação pela equipe médica.

Apesar de comemorar o momento, a influenciadora revelou que está sofrendo com as fortes medicações. “Estou extremamente enjoada, muito ruinzinha. Estou dodói. Tive enxaqueca horrível nessa madrugada, meu peito direito está empedrado e estou sentindo muita dor. Pós-parto é complicado, mas agradeço o carinho de todo mundo”, disse.