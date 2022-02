Aos 65 anos, Fafá de Belém expõe sexualidade e lamenta consequência após usar drogas: “Não era eu”

Fafá de Belém decidiu abrir o jogo sobre sua sexualidade aos 65 anos. Solteira, ela contou que sua atração por homens continua firme, não se vendo relacionar com mulheres.

Em entrevista ao jornal Extra, a jurada do The Voice+, assumiu que o cheiro de homens a cativa intensamente. A declaração surgiu após ela ser questionada sobre já ter tido interesse em mulheres.

“Não [sobre já ter se relacionado com mulheres]. Gosto do cheiro de homem, do toque da pele, da pegada. Tenho grandes amigas casadas com mulheres, mas gosto de homem. E vou dizer uma coisa: gosto muito. Nunca planejei os amores da minha vida, jamais sai para dar mole. Mas quando entra ‘aquele’ cara, o mundo para e congela”, disparou.

Entretanto, Fafá de Belém disse que nunca teve o interesse de se casar. Em sua justificativa, declarou que o compromisso a privaria da sua liberdade, o que seria inviável.

“Qualquer limitação à minha liberdade, estou fora. Entre uma paixão fabulosa que pergunta onde e com quem eu vou e um grupo de amigos, prefiro chorar com o grupo de amigos a perda da paixão fabulosa”, justificou.

Fafá falou também falou sobre o uso de drogas no passado e como decidiu parar. “A coisa mais delicada é saber o tempo de dizer tchau. Você jamais pode não conseguir viver sem uma droga. Nos anos 1980, em relação à cocaína, um dia me olhei no espelho e não era eu. Joguei fora o que tinha e destruí minha agenda”, disse.

Fafá fala sobre relação com o corpo

A cantora ainda comentou sobre a sua aceitação com o corpo, ainda que fugisse do padrão no meio em que estava inserida.

“Eu me entendi com meu corpo aos 12 anos, quando assisti a um filme com Sophia Loren. Ao vê-la, pensei: ‘Yes, I can’ [Sim, eu consigo, em tradução livre]. Pedi para minha mãe um vestido igual ao dela. Quando vim para o Sudeste, estava na contramão de tudo. O padrão era nórdico, e eu sou do Norte, colorida, tenho cintura, peito e bunda. Sempre gostei dos meus peitos, de usar espartilhos. Peças decotadas me favorecem”, confidenciou Fafá de Belém.