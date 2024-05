Licitação para asfaltamento de trechos críticos da BR-319 é anunciada pelo DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou na última terça-feira, 30 de abril, a abertura de um processo de licitação para o asfaltamento de um trecho da BR-319, rodovia que liga Porto Velho a Manaus. O projeto abrange 20 quilômetros da rodovia, especificamente no lote “C”, entre os quilômetros 198 e 218.

Este trecho faz parte da principal via terrestre que liga o estado do Amazonas a outros estados brasileiros, como Rondônia, por exemplo, sendo essencial para a mobilidade e o transporte regional. A BR-319, com 885,9 quilômetros de extensão total, enfrenta desafios especialmente nos 405 quilômetros do segmento denominado “meio” e nos 52 quilômetros do Lote C, onde se localiza a área a ser asfaltada.

Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União, as propostas para a licitação serão recebidas a partir desta terça-feira, e a abertura dos envelopes está agendada para o dia 7 de junho às 15h, horário de Brasília. As obras estão previstas para começar em agosto de 2024 e têm como objetivo revitalizar a infraestrutura da BR-319, melhorando o tráfego de veículos e o transporte de mercadorias e pessoas.

Essa iniciativa é crucial para a economia local e a qualidade de vida das comunidades que dependem da rodovia, além de ser um passo significativo para a melhoria das conexões terrestres no Amazonas.