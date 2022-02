Após morte de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa cancelam turnê Patroas

A morte de Marília Mendonça continua sendo um assunto bastante comentado na mídia. A cantora morreu no auge da carreira quando estava indo realizar um show no interior de Minas Gerais. Sendo assim, o avião que transportava a famosa bateu em uma torre de alta tensão e caiu próximo a uma cachoeira.

Aliás, ninguém sobreviveu ao acidente. Mas, quem acabou sofrendo com a morte de Marília Mendonça, acabou sendo Maiara e Maraisa. A dupla sertaneja estava passando muito tempo com a ‘rainha da sofrência’ em função do projeto Patroas. Elas lançaram várias músicas juntas e iam sair em turnê neste ano de 2022.

Assim, com a morte de Marília Mendonça, as irmãs decidiram tomar uma medida drástica em relação ao assunto. Inicialmente, Maiara e Maraisa havia prometido que continuariam a turnê, que ia iniciar no próximo mês. Mas, através de um comunicado enviado para a imprensa, as cantoras anunciaram uma mudança.

“A Live Nation Brasil e a Workshow vêm a público informar que o Festival das Patroas está cancelado. Todas as pessoas que haviam adquirido seus ingressos para os shows que ocorreriam em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022; no Rio de Janeiro, em 02 de abril de 2022; em São Paulo, dia 09 de abril de 2022; e em Brasília, em 28 de maio de 2022, serão reembolsadas do valor dos ingressos”, dizia o comunicado.

MAIARA E MARAISA SOFREM COM A MORTE PRECOCE DE MARÍLIA MENDONÇA

Ao que parece, Maiara e Maraisa entenderam que seria difícil continuar o projeto e sofrer todas as vezes com a ausência de Marília Mendonça. Isso porque possuía uma ligação muito forte. Dessa forma, seguir sem ela doeria bastante nas irmãs.