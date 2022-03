BBB22: cantora revela proximidade com Arthur Aguiar e expõe segredo

Mari Antunes participou do Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira (28/2) e aproveitou para falar bastante sobre o BBB22. Entre tantas opiniões sobre o reality, a cantora entregou o constante contato que vinha tendo com Arthur Aguiar, antes do confinamento, e revelou que eles estavam prestes a gravar uma música juntos.

A artista fez questão de anunciar publicamente a sua torcida para o ator e ainda comentou sobre o desfecho do sexto Paredão do reality, que, além do marido de Maíra Cardi, conta com Larissa e Linn da Quebrada. “Eu vou falar de hoje. O que está em meu coração, o meu sentimento, eu acho que a Larissa vai sair. Eu sou fora Larissa e acho que ela deve sair”, se posicionou.