Cantor sertanejo morre em acidente de trânsito trágico enquanto voltava de show

O cantor sertanejo Samuel Santos morreu neste domingo (13) em decorrência de um acidente trágico entre um carro e uma carreta na BR-101, na cidade de Laje, na Bahia. Samuel era vocalista da banda Xote dos Garotos e voltava de um show quando ocorreu o acidente.

Além dele, o passageiro do carro em que estava também morreu, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente que tirou a vida do cantor sertanejo, mas a polícia fez a perícia do local e a remoção dos veículos, e agora começa a investigação do caso. Algumas testemunhas foram ouvidas e o caso foi registrado na delegacia municipal de Laje.

O perfil oficial da banda Xote dos Garotos no Instagram publicou uma nota oficial comunicando a morte de Samuel Santos: “Com o imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Samuel Santos. O cantor sofreu um acidente no posto Grande Vale nesta madrugada do dia 13 de fevereiro de 2022. Em meio à dor, agradecemos as orações e reforçamos nosso pesar aos familiares, parentes, amigos”.

Nas redes sociais, familiares, amigos e fãs se solidarizaram com a morte do cantor sertanejo e prestaram as suas homenagens.