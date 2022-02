Concurso Público: 23 editais publicados de 31/1 a 4/2

Concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT)

Concurso Prefeitura de Espigão do Oeste (RO)

Concurso Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Concurso Prefeitura de São José do Alegre (MG)

Concurso público CRMV (PR)

Foi publicado o edital do concurso público para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV). O edital oferece 2 vagas imediatas, além de oportunidades para formação em Cadastro Reserva para os seguintes cargos:

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Quadrix, organizadora do edital, até o dia 7 de março. A taxa de inscrição varia de R$ 55 até R$ 75.

O edital oferece salário inicial de R$ 3.334,32 para o cargo de nível médio e R$ 8.535,42 para o nível superior. A prova objetiva está marcada para o dia 10 de abril de 2022.

Confira mais detalhes no edita!

Concurso público Câmara de Ibirité (MG)

Foi publicado o edital do concurso público para a Câmara Municipal da cidade de Ibirité (MG), onde estão sendo oferecidas 34 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As chances são para os cargos de Agente de Serviços (fundamental) , Agente Administrativo e Agente Legislativo (médio/técnico), Agente Administrativo e Agente Legislativo (nível superior).

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 11 de abril de 2022 até o dia 11 de maio, através do site da Fundep, banca organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

Os salários variam entre R$ 1.090,68 e R$ 3.729,38, com 40 horas de carga horária semanal.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, com data de aplicação prevista para o dia 19 de junho de 2022, e análise de títulos.

Veja mais detalhes no edital!

Concurso público Prefeitura de Trombudo Central (SC)

Foi publicado o edital do concurso público para Prefeitura de Trombudo Central (SC), que oferta 51 vagas imediatas e mais formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 2 de março de 2022. Os valores das taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00, pelo site da UNIASE, banca organizadora.

Os salários vão de R$ 1.326,67 a R$ 19.132,38, com cargas horárias de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com data de aplicação prevista para o dia 20 de março de 2022.

Veja mais detalhes no edital!

Concurso público Coress (MT)

Foi publicado edital do concurso público Coress (MT), que oferece 2 vagas mais formação de cadastro de reserva para cargos de nível técnico e superior.

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 7 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro de 2022, por meio do site da banca organizadora do certame, a W2 Consultores. A taxa varia entre R$40,00 e R$70,00.

A remuneração vai de R$1.480,62 a R$3.325,00, com carga horária de 20 a 40 horas de trabalho semanais, a depender do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com data de aplicação prevista para 20de março de 2022, e avaliação de títulos.

Veja mais detalhes no edital!

Concurso público Câmara Municipal de São José dos Campos (SP)

Foi publicado o edital do novo certame da Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) (concurso São José dos Campos), que oferta o total de 20 vagas para cargo de ensino fundamental.

Os interessados devem se inscrever no site da Vunesp, banca organizadora do concurso, a partir das 10h do dia 10 de fevereiro até às 23h59 do dia 21 de março de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 44,50.

O salário ofertado no concurso São José dos Campos foi estipulado em R$ 2.145,50, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 1 de maio de 2022.

Confira mais detalhes do edital publicado aqui!

Concurso Prefeitura de São José do Alegre (MG)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de São José do Alegre, em Minas Gerais, para a contratação de professor de música, que exige nível superior de formação.

Os interessados podem se inscrever na sede da própria Prefeitura, localizada na Praça Nestor Daniel de Carvalho, nº 129, Centro da cidade, até o dia 7 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 35,00.

O edital oferece salário inicial no valor de R$ 2.095,94.O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva e análise de títulos.

A prova objetiva está marcada para o dia 9 de fevereiro.

Concurso público Prefeitura de Pontes Gestal (SP)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de de Pontes Gestal, em São Paulo, com a oferta de 32 vagas para profissionais de diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site da KLC Concursos, até o dia 13 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 80,00.

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 1.278,01 a R$ 4.608,10. O concurso pode ser realizado em até duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos.

A prova objetiva está marcada para o dia 27 de fevereiro de 2022. Confira mais detalhes no edital!

Concurso CRECI (SC)

Foi publicado o edital de concurso público para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, com a oferta de 14 vagas imediatas e 346 oportunidades para formação do Cadastro Reserva. São cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site da Quadrix até o dia 7 de março de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 44,62 para cargos de nível médio, enquanto que as inscrições de nível superior estão no valor de R$ 52,38.

O edital oferece salário inicial que varia de R$ 2.357,06 a R$ 3.008,27. O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva e discursiva. Ambas as etapas serão aplicadas no dia 10 de abril de 2022.

Confira mais detalhes no edital!

Concurso público Prefeitura de Balneário Piçarras (SC)

A Prefeitura de Balneário Piçarras publicou 3 editais de concurso público com a oferta de 105 vagas imediatas e oportunidades para Cadastro Reserva em diverso cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da Ibam, organizadora do edital, até o dia 2 de março. A taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 100,00.

Os editais oferecem salários iniciais de R$ 1.612,24 até R$ 16.383,56. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva no dia 20 de março de 2022.

Concurso Prefeitura de Oeiras (PI)

Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Oeiras, no Piauí, com a oferta de 93 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Os interessados podem se inscrever no site da UFPI, organizadora do edital, até o dia 24 de fevereiro. A taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

O edital oferece salário inicial de R$ 1.212,00 a R$ 7.000,00. Os candidatos podem ser avaliados em até duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. A prova objetiva está marcada para o dia 27 de março.

Confira mais detalhes no edital!

Concurso público Ogmo (ES)

Foi publicado o edital de concurso público para o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (Ogmo – ES).

O edital oferece 150 vagas, além de oportunidades em cadastro reserva, para o cargo de Trabalhador Portuário, que exige nível médio de formação e carteira de habilitação no mínimo “B”.

Os interessados podem se inscrever no site da IDCAP, organizadora do edital, do dia 1 até o dia 20 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 142,00.

É importante ressaltar que a remuneração é variável, conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). A prova objetiva está marcada para o dia 13 de março de 2022.

Confira mais detalhes no edital!

Concurso Prefeitura de Suzano (SP)

A Prefeitura de Suzano, em São Paulo, publicou edital de concurso público com a oferta de 56 vagas para diversos cargos de todos o níveis de formação.

Para alguns cargos é necessário curso superior de formação e registro no conselho de classe. Em outros cargos, os candidatos necessitam de CNH tipo “D” ou “E”.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Nosso Rumo, organizadora do edital, até o dia 6 de março.

Os candidatos podem ser avaliados nas seguintes etapas: provas objetivas (para todos os cargos), além de prova prática (para cargos específicos).

A prova objetiva está marcada para o dia 27 de março de 2022.

Concurso SP: edital publicado; salários de até R$ 12mil

Mais um concurso SP teve edital publicado esta semana. A Prefeitura Municipal de Suzano divulgou novo certame que oferece 56 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Além das vagas previstas, também existe a possibilidade de formação de uma cadastro de reserva. Os aprovados irão trabalhar nas secretarias de administração do município.

O Instituto Nosso Rumo organiza o certame. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 6 de março. As provas serão aplicadas no dia 27 de março.

Concurso UEMS:

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu concurso público para a seleção de professores para complementar o quadro da instituição. Os docentes selecionados terão carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições para o concurso público devem ser realizadas no site da própria Universidade e custam R$ 345,42. Os salários iniciais podem variar de R$ 2.395,38 a R$ 9.714,62, a depender do cargo e da quantidade de horas trabalhadas.

Concurso Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE)

A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) abriu concurso público para contratar 307 profissionais de nível fundamental, médio e superior.

As inscrições serão recebidas entre os dias 4 a 10 de fevereiro através do deste link. Os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.705,85. Os candidatos irão passar por uma entrevista e o resultado será divulgado no mês de março.

Concurso Prefeitura de Espigão do Oeste (RO)

A Prefeitura da cidade de Espigão do Oeste (RO) abriu certame com a oferta de 53 vagas e salários de até R$ 3,3 mil. Os candidatos devem ter nível fundamental ou superior de formação.

Aqueles que forem aprovados podem desempenhar as suas atividades em diversas secretarias da cidade, a depender do cargo.

As inscrições serão recebidas entre os dias 4 a 13 de fevereiro e os candidatos serão avaliados pela sua experiência profissional e avaliação de títulos.

Concurso Sescoop (SP)

Mais uma oportunidade de concurso público foi divulgada nesta quinta-feira. O certame é para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de São Paulo (Sescoop-SP).

A seleção é para formação de um cadastro de reserva para candidatos de nível superior.

A reserva será para os cargos de Analista de Eventos Pleno, Analista de Formação Profissional Pleno e Consultor Econômico Pleno. Os aprovados que forem admitidos devem desenvolver seu trabalho em uma carga horária de 40 horas semanais e poderão contar com salários iniciais de R$ 4.729,29 a R$ 6.734,11.

Concurso público Prefeitura de Nilópolis (RJ)

Foi publicado o edital do novo certame da Prefeitura Municipal de Nilópolis (concurso RJ), que oferece 384 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados devem se inscrever a partir do dia 7 de fevereiro e seguem até o dia 18 de março de 2022, pelo site do Instituto de Avaliação Nacional, banca organizadora do concurso.

O salário varia entre R$ 1.100,00 a R$ 2.065,22, a depender do cargo pretendido. Confira detalhes do edital aqui!

Concurso Câmara Porto Alegre (RS)

Foi publicado o edital da Câmara Municipal de Porto Alegre, que oferece 45 vagas para cargos de níveis superior e médio de formação e mais formação de cadastro de reserva.

As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (4/2) e seguem até o dia 3 de março de 2022. Os interessados devem se candidatar pelo site da Legalle Concursos, banca organizadora do certame.

Os salários variam entre R$ 2.680,50 , podendo chegar a R$ 4.779,30, a depender do cargo pretendido.

As provas estão prevista para o dia 10 de abril de 2022.

Concurso EsPCEx

Foi publicado o edital do concurso público EsPCEx (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) com provimento de 440 vagas.

As inscrições iniciam no dia 7 de fevereiro e vão até o dia 23 de maio de 2022. O valor da taxa é de R$ 100.

As provas estão marcadas para os dias 17 e 18 de setembro. Confira mais detalhes no edital aqui!

Concurso Universidade Federal de Pelotas

Foi publicado o edital do concurso público para a Universidade Federal de Pelotas, que oferta 15 vagas para cargos de níveis médio e superior.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 7 de fevereiro e seguem até o dia 6 de março de 2022. As taxas são de R$ 70 a R$ 110.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2,4 mil até R$ 4 mil.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas com data prevista para o dia 22 de maio de 2022.

Prefeitura de Viamão (RS)

Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura Municipal de Viamão (RS) , que oferta 370 vagas e mais formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Para participar, os interessados devem se inscrever do dia 8 de fevereiro ao dia 3 de março de 2022, pelo site da Fundatec, organizadora do certame. A taxa varia de R$ 45,00 e R$ 180,00.

Os salários ofertados R$ 1.249,13 a R$ 14 mil, dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, com data de aplicação prevista para o dia 24 de abril de 2022. Confira mais detalhes no edital 01/22 e edital 02/22!

Concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT)

Foi publicado o edital do concurso público da Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT), com a oferta de duas vagas imediatas e mais formação de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser feitas pelo site Método Soluções Educacionais a partir do dia 7 de fevereiro a 4 de março de 2022. As taxas são de R$ 120,00.

Os salários são de R$ 3.362,31. com 40 horas de trabalho semanais. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, com data prevista para o dia 20 de março de 2022, e prova de títulos.