Edvaldo e Jenilson pedem celeridade na sansão de lei que altera para 32 anos a idade máxima para concursos da PM e Bombeiros

Após publicada, a medida já permitirá a mudança no edital do concurso do Corpo de Bombeiros. “Essas Casa aprovou uma alteração simples, em tempo recorde. E até com as polêmicas, construímos uma unidade em cima disso. Aliás, quem construiu a unidade foi a oposição”, disse Edvaldo Magalhães.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cobrou a sansão da lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre, que fixa a idade máxima de 32 anos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A Lei foi aprovada na semana passada pelos deputados.

