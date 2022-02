Em entrevista ao ContilNet, Pedro Longo afirma pré-candidatura a deputado estadual

No bate-papo online que aconteceu na última sexta-feira (11), o deputado estadual Pedro Longo (PV) e líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) afirmou sua pré-candidatura a deputado estadual. Segundo o deputado, já foi realizado uma reunião com os apoiadores que concordaram em apresentar seu nome para uma possível reeleição.

“Se eu tivesse assumido o mandato no início como os demais, hoje possivelmente estaria me colocando como pré-candidato a deputado federal, mas isso tem uma razão, como eu venho da área jurídica, eu gostaria muito de algum momento da minha vida contribuir com a formulação das grandes políticas nacionais. Nossa pretensão agora é ser reconduzido à Assembleia Legislativa para dar continuidade nos trabalhos que temos feito”, diz.

Em relação ao partido, Longo afirma que deve escolher um partido que esteja na base do governador. “Os partidos menores terão dificuldades com as novas regras eleitorais, por isso escolherei um da base do governador, por questão de coerência, pois o partido que estou hoje não está nessa base. Vou escolher o partido, me apresentar e pedir um voto de confiança”, afirma.

Veja a entrevista:

