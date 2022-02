Em relatório, Sipam prevê chuvas dentro dos padrões climatológicos para o próximo trimestre no Acre

Com dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o relatório da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) prevê que as chuvas no Estado do Acre devem permanecer dentro dos padrões climatológicos nos meses de fevereiro, março e abril de 2022.

“Diante deste cenário, o prognóstico para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2022 é de que a chuva deverá ficar acima dos padrões climatológicos no Amapá, Roraima, centro e norte do Pará, norte e oeste do Maranhão, norte do Tocantins e toda a faixa centro-norte do Amazonas. Nas demais áreas da Amazônia Legal, inclusive no estado do Acre, a precipitação ficará dentro dos padrões climatológicos”, diz trecho do relatório.

Em relação à temperatura, o Sipam prevê que a temperatura no Acre deve ficar próxima da média histórica do estado. Enquanto os estados de Roraima e extremo norte do Amazonas, ficarão ligeiramente abaixo da média climatológica.

Previsão para próxima semana

No período entre 10 a 16 de fevereiro de 2022, o prognóstico do NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de 50 mm até 100 mm para todo o Acre. De acordo com o relatório, as chuvas deverão estar abaixo do esperado, apresentando anomalia negativa, exceto na região do Purus, em que as chuvas deverão ficar acima do esperado, apresentando anomalia positiva.