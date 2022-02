Em Rondônia, Gladson e Bittar almoçam com presidente Jair Bolsonaro e com presidente do Peru; vídeos

Já em solo rondoniense, o governador Gladson Cameli (PP) participou nesta quinta-feira (3) de um almoço com os presidentes de Brasil e Peru, Jair Bolsonaro (PL) e Pedro Castillo. Além do governador do Acre, estão presentes políticos acreanos como o senador Marcio Bittar (PSL) e o deputado federal Alan Rick (DEM), entre outras autoridades do país, sobretudo da Região Norte.

O encontro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é para que os países tratem do comércio e acesso a mercados, integração física, cooperação fronteiriça, cooperação em defesa e segurança, cooperação técnica e humanitária e combate à pandemia de Covid.

Em ofício enviado pelo Governo do Acre para a Presidência da República, o Estado elenca uma série de pedidos para que seja atendido durante o encontro. Leia:

Hoje, o Acre tem o Peru como o seu maior parceiro comercial, valores esses que vêm sendo ampliados de maneira exponencial a cada ano que se passa. Contudo, a conexão já mencionada está muito aquém de ser utilizada com todo o potencial do qual ela é capaz. Dessa forma, vimos apresentar uma das demandas que vem sendo trabalhada há muito tempo e que facilitaria a logística integrada de produtos agropecuários que tem alta demanda no Acre e Rondônia. O Peru, por ser um país de muita produção, certamente favoreceria os pequenos e médios produtores e agricultores do país.

Sendo assim, a demanda apresentada abaixo atende os interesses dos dois países e começa uma grande integração que certamente fomentará a Agricultura Familiar Peruana para abastecer as necessidades dos consumidores do Acre e Rondônia com produtos agrícolas, que atualmente são abastecidos pelo Estado de São Paulo, e que com essa abertura poderão ser abastecidos totalmente pelo Peru. Sendo assim, para viabilizar essa logística e custos, segue a demanda que facilitará essa integração e atenderá também demandas necessárias para os consumidores da Região Amazônica Peruana. A ação principal para dar início a este comércio seria:

A habilitação pelo SENASA de dois Frigoríficos Acreanos de Proteína Animal, sendo um de carne bovina e um de carne suína.

O Acre tem se empenhado para que possamos ter um rebanho de excelência, recebendo recentemente o Título de Zona Livre de Aftosa sem Vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal – OIE – para o rebanho de bovinos e suínos.

No Estado do Acre está localizado o frigorifico suíno mais próximo da fronteira com o Peru, podendo assim dinamizar a operação logística para o país vizinho.

Em contra partida, somos carentes de produtos como verduras e frutas, que são produzidos com excelência no Peru, e que retornarão nos veículos dos frigoríficos trazendo a produção Peruana.

Além dos produtos agropecuários produzidos pelos produtores familiares do Peru, podemos ainda nos abastecer do fosforo peruano, sal para alimentação animal e ureia. Essa parceria abrirá oportunidades de comércio para os produtores familiares do Peru para ampliar a produção e ter um comércio firme e amplo para seus produtos, se aliando às necessidades dos consumidores do Acre e de Rondônia, podendo chegar até Manaus, Estado Brasileiro que tem a mesma carência destes produtos que o Peru produz com qualidade e custos compatíveis com nosso mercado, e que não se viabiliza atualmente por não ter a logística reversa.

