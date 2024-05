Bridgerton: elenco curte baile funk no Rio e se declara ao Brasil

É do Brasil!!! Quem imaginou um dia assistir Nicola Coughlan e Luke Newton, Penelope Featherington e Colin Bridgerton, respectivamente, curtindo o verdadeiro baile funk brasileiro em terras cariocas? Pois bem, aconteceu!

Estrelas da terceira temporada de Bridgerton, um dos principais sucessos da Netflix, Nicola e Luke desembarcaram no Rio de Janeiro e compareceram a um baile funk promovido pela locadora vermelha na noite dessa segunda-feira (20/5), no Theatro Municipal do Rio.

Com a presença da imprensa, famosos e fãs, Luke e Nicola se mostraram impressionados com o amor do público pela produção e deixaram claro seu amor pelo país. “Eu te amo, Brasil”, disse a atriz no evento, levando o público ao delírio.

“Obrigado a todos, eu aprecio isso demais”, disse Luke, emendado por Nicola: “Vocês são incríveis, estou tão feliz de estar aqui.”

O evento contou com a presença de grandes nomes do funk carioca, como Tati Quebra Barraco e MC Carol de Niterói, responsável por um show cheio de funk “pesadão” para os atores.

“Netflix confiou muito em mim”, brincou a cantora, pedindo ainda que o público traduzisse suas músicas para Nicola e Luke.

Polin em Bridgerton

A terceira temporada de Bridgerton teve sua primeira parte lançada no catálogo da Netflix em 16 de maio. A segunda parte, por sua vez, chega ao streaming em 13 de junho.

O terceiro ano foca no romance de Penelope e Colin, casal representado no quarto livro da escritora Julia Quinn, intitulado Os Segredos de Colin Bridgerton.

Penelope Featherington finalmente desiste de correr atrás de Colin Bridgerton, depois de ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar, de preferência com um homem que ofereça a independência de que ela precisa para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs.

Mas a falta de confiança de Penelope faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, está de volta de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele como realmente era, começou a tratá-lo com indiferença.

Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a ser mais confiante e conseguir um marido. Só que as aulas começam a funcionar bem demais, e Colin fica com ciúmes. Será que ele quer mesmo ser só amigo dela?