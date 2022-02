Esposa de empresário é libertada após sequestro na fronteira com o Paraguai

A vítima passou mais de 24h desaparecida e, conforme João Paulo Sartore, delegado da Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Bancos Assaltos e Sequestros (Garras), ela foi resgatada com a integridade física preservada e sem o pagamento do resgate exigido.

O Diretor da Polícia do Interior, Lupércio Degerone, afirmou que as prisões ocorridas durante a investigação foram preponderantes para a libertação da vítima. “Estamos muito felizes com esse desfecho exitoso”, afirmou.

Participaram também do caso as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Fronteira (GCMFron).

Entenda o caso

Sob forte chuva, Célia estacionou o carro em uma calçada na rua Alexandre Gusmão, próximo à avenida Brasil. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível perceber que outro veículo a acompanhava e assim que a mulher desceu foi cercada por dois homens. Eles arrastaram a mulher até o banco de trás e o veículo saiu levando a vítima.