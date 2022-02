“Eu tenho a maior preguiça de transar”, diz Luana Piovani em programa

No programa, Luana aborda os mais diversos temas, sob seu olhar de mulher que não tem medo de se expressar. Os episódios serão exibidos a partir de 7 de fevereiro, de segunda a sexta, às 23h35.

Fantasias sexuais, monogamia, fama e envelhecimento, casamento, autoimagem, influenciadores digitais e assédio são alguns dos temas abordados a partir da perspectiva de Luana e das opiniões de amigos, especialistas e personalidades convidados a participar de cada episódio.

O programa também traz histórias de grandes personalidades como Xuxa, Maria Flor, Mariana Weickert, Renata Kuerten, José Aldo, Lorelay Fox, Mayara Russi, Leo Picon e Victor Fasano.

Abaixo, estão algumas frases de Luana em Luana é De Lua:

Sobre casamento:

“Me sinto vitoriosa. Para mim, muito mais importante que o meu buquê quando eu entrei de noiva de braço dado com o meu pai, era o meu grande troféu: o meu filho no colo.”

“Se você não fizer um papel, meu amor, você pode estar na roubada. Minha mãe é advogada. Quando eu me casei, juntei as escovas de dentes com o meu marido e deu dois meses, ela veio e falou assim: ‘E aí amor, deixa eu te falar uma coisa. Além de advogada, sou mãe, já me desquitei e tenho que te dizer que enquanto tá tudo bom, tá tudo lindo. Quando dá merda, você olha e fala: Gente, quem é essa pessoa com quem eu vivi 5, 9, 12, 15 anos? Então, vamos fazer um contrato de união estável.’ Eu falei: ‘Bem, se é assim, sim.’ Mas eu não ia gostar de dividir 50% das minhas coisinhas com ninguém.”

Sobre monogamia:

“Eu faço sacrifício. Para mim a monogamia é um sacrifício. É um esforço que eu faço, porque eu sempre seduzi, sempre gostei disso, sempre tive muita oferta, sempre tive uma vida desse jeito. Então, na hora que esse acordo é rompido, eu falo: ‘Estou me sacrificando e ele não.’”

Sobre sexo:

“Eu gosto de seduzir e ser seduzida. Às vezes fico com receio, toda vez uma festinha no céu, mas eu detesto rapidinha”.

“Sobre as minhas fantasias eu tenho quase todas. Ah não, a fantasia sexual do lugar público, ah essa eu não topo. Fantasia voyeur tenho. Fantasia homossexual, tenho. Não só eu com uma mulher por que eu preciso de virilidade, mas sei lá um ménage, tenho. Masoquismo, na verdade eu gosto de ser dominada, mas não gosto de sentir dor, eu não tenho uma relação boa com a dor. Tem algum um jeito bonito de chamar suruba? Orgia, tenho. Tenho todas essas, mas nunca realizei nenhuma.

“As pessoas tem uma fantasia a meu respeito, de que eu sou um furor sexual e não é, eu sou uma super preguiçosa. Eu tenho a maior preguiça de fuder.”

Sobre opinião:

“O que repercute muito são as minhas opiniões, porque eu não tenho medo de ter uma opinião diferente da maioria, e isso não é comum. E o incomum chama atenção. É por isso que acho que a minha vida é tão observada, apesar de eu fazer tão pouca novela, que é a grande vitrine aqui no Brasil.”

Sobre plásticas:

“Você olha uma pessoa e sabe que ela fez botox, sabe que ela fez preenchimento. Eu estou trabalhando há 25 anos, então eu conheço essas pessoas tem 25 anos. Não adianta falar que você não mexeu no nariz, porque eu conheço o seu nariz. Mas tudo bem, eu já entendi que a tua escolha é fingir que é perfeitinha. Mas eu acho legal a gente falar sobre isso porque humaniza é dá um alívio infindo.”