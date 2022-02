Governador visita obra de duplicação da AC-405 em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli, realizou na manhã deste sábado, 12, uma visita a obra de duplicação da AC-405, em Cruzeiro do Sul, que está orçada em R$ 36 milhões. O gestor observou os serviços que estão reconstruindo trecho de 11 km, que liga o aeroporto internacional ao bairro da Cohab.

O chefe do executivo estadual lembrou que mesmo no rigoroso inverno amazônico a obra segue avançando e destacou que segue executando o planejamento de governo, que prepara o Acre para a vinda de grandes investimentos.

“Mesmo no inverno, podemos perceber a qualidade dos serviços. Assim como essa, outras obras estão em andamento no Estado, porque a nossa intenção é movimentar a economia com a geração de emprego e renda. Estamos qualificando o setor da infraestrutura, com obras de excelência, preparando o Acre para receber investidores e, com isso, melhorar a vida da nossa população”, ratificou o governador.

Considerada um dos maiores investimentos da gestão estadual, a obra de duplicação vem gerando grandes expectativas nos habitantes de Cruzeiro do Sul e também em milhares de moradores que residem em ramais, vilas e cidades vizinhas.

No local, serão feitos os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação de rede elétrica, além da construção de um canteiro central e do afastamento de unidades habitacionais localizadas nas áreas onde serão realizados os trabalhos.

As equipes responsáveis seguem com os trabalhos de remoção de imóveis e indenização de moradores que residem nas áreas onde passa a rodovia. Cerca de 70 empregos diretos são gerados com a obra.