Graciele Lacerda expõe tentativa de engravidar de Zezé di Camargo e vaza intimidade: “Agulha no saco”

Tudo aconteceu após um fã perguntar se ele fez congelamento de espermatozoides. Sendo assim, a modelo fitness, sem papas na língua, explicou para seus seguidores.

“Muitas mensagens dessas. Meus amores, hoje não precisa mais congelar sémen se quiser. Tem uma técnica chamada pulsão”, disse Graciele Lacerda.

Desse modo, Graciele Lacerda afirmou que os espermatozoides foram retirados diretamente dos testículos de Zezé Di Camargo. “Onde tira o sêmen através de uma agulha no saco. Aí você tira os óvulos e fecunda em cada o sêmen coletado pra formar embriões”, contou.

Por fim, Graciele Lacerda afirmou que agora, só precisa colocar nos embriões. “Já temos nossos embriões. Agora é só colocar”. No entanto, ainda não se sabe quando eles terão um bebê. Mas, ambos já deixaram claro que pretendem engravidar ainda este ano.

Além disso, recentemente a modelo fitness falou como é a relação com os outros filhos de Zezé. Pra quem não sabe, o cantor tem três filhos, frutos de seu casamento com Zilu Godoy.

Com isso, um internauta, curioso também, perguntou o motivo de Graciele não postar fotos com os outros filhos do marido. “É uma situação complicada. Se eles postam, além de deixar uma pessoa triste (isso é o que mais pesa), vão ser atacados por isso. Então para que?!”, disse.

Noivo de Graciele Lacerda, Zezé causou polêmica

Outra polêmica envolvendo o noivo de Graciele, Zezé foi quando ele falou sobre Luciano, no documentário da Netflix, ‘É o Amor’.

“Não é porque a gente canta junto que tem que andar juntos, que as minhas férias têm que ser com as dele. Chega uma hora que precisa dar um respiro um para o outro. Eu ralei muito para chegar onde eu cheguei, é uma conquista minha, que eu acho que veio antes dele”.