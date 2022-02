Gracyanne Barbosa observa falência de Belo, revela amantes do esposo: “Perco as contas”

A famosa Gracyanne Barbosa e o artista Belo já estão lado a lado desde o ano de 2007, sendo assim, há mais de uma década e meia. E os dois já se meteram em muitas confusões, como falência e até apontamentos de traição do esposo além disso.

Em papo com TV Fama, da RedeTV, a jovem contou que na internet, fica frente a frente com sujeitas que enviam comentários para ela. Declarando que Belo tem outras mulheres, e disse que só ignora elas desse jeito.

Veja o que Gracyanne Barbosa disse. “Realmente surgem muitos rumores, perco as contas de quantas fotos recebo de shows [com outras mulheres]. Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada”, relatou a mocinha. Para quem desconhece, fora a prisão e falência exposta, ele tem uma dividida de milhões com apresentador dessa forma.

Ainda sobre Gracyanne Barbosa

Denílson sempre que pode vem à público comentar sobre o calote. Onde declarou que não pode compreender como o Belo consegue dormir à noite devendo tanto. Em papo com o Flow, ele falou tudo que pensa. “A história do artista é surreal. É aquela que você olha e fala: ‘Não é normal’. Não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo”, comentou ele sobre o marido de Gracyanne Barbosa além disso.

“Não pode ser normal. Peguei um café na Band hoje, puxei a carteira, estava sem dinheiro. Perguntei quanto era. A tia disse que era R$6,50. Falei: ‘Cara***’, tudo isso um café com leite?’. Eu saí, fui no caixa eletrônico e fiquei preocupado para pagar logo”, comentou Denílson. Querendo dizer que para ele palavra é de honra, diferente do seu desafeto em suma.