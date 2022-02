Histórico: R$ 10 milhões em emendas que Fundhacre recebe beneficiarão 12 mil pacientes

Foi anunciado na manhã desta sexta-feira, 18, na Fundação Hospital Estadual do Acre a destinação de R$ 10 milhões em emendas parlamentar que tem como objetivo acelerar os procedimentos de cirurgias eletivas no Estado.

O anúncio ocorreu por meio de uma coletiva de imprensa na recepção da unidade hospitalar e contou com a presença do Senador Márcio Bittar que esteve durante seu pronunciamento destacando sobre a importância de alocar recursos para a saúde pública.

“O dinheiro mais abençoado que o parlamentar pode arrumar para o seu Estado é para Saúde. Estou muito feliz em conseguir esses recursos para acabar com esse problema da espera por cirurgias, essa é uma emenda que muito irá contribuir no mutirão de cirurgias e na vida da nossa população”, destacou o Senador.

Em sua fala o presidente da Fundhacre João Paulo Silva agradeceu ao Senador pela importante contribuição e destaca que o próximo passo e a organização do projeto para execução do recurso.

“Agradecemos ao nosso Relator da União, pelo valor histórico de R$ 10 milhões de reais que serão canalizados para as cirurgias eletivas que já chegam em torno de 12 mil pacientes, nos precisamos desses insumos para avançarmos nas grandes filas que temos, aqui fica nossa total gratidão ao Senador Márcio Bittar pelo comprometimento com o povo do Acre”, disse João Paulo Silva.

Para a Secretária de Estado de Saúde Acre Paula Mariano, trata-se de um recurso que trará um impacto na saúde dos municípios. “Gratidão por uma ajuda imensurável, ao nosso Senador, ao governador Gladson Cameli que vem lutando de forma assídua pelo retorno das cirurgias em nosso Estado, esse será um marco na saúde do Acre”, afirma a Secretária.

Na oportunidade a Fundhacre por meio da chefe da Central de Agendamento de Cirurgias (CAC), Maria da Glória Maia Martins juntamente com a enfermeira Luiza Rodrigues Medeiros, realizou um ato de entrega de uma placa de homenagem ao Senador Márcio Bittar em reconhecimento e agradecimento pela importante contribuição na saúde pública do Estado.

“Essa será uma emenda relevante que irá potencializar de forma positiva na vida da nossa população carente”, enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa do Acre Nicolau Júnior que esteve compondo o dispositivo de honra.