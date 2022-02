Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Passe um tempo no seu lugar, naquele espaço em que você se sinta confortável e em segurança, o lugar familiar, que nem sempre é aquele em que a família se encontra. Coisas da vida, complicações do dia a dia humano.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas com que você convive são justamente as que, pelo convívio, acabam passando despercebidas. Conserte isso, procure se aproximar dos que já são próximos, puxando conversa, querendo saber deles e delas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Estar bem é o melhor serviço que você pode prestar às pessoas com que se relaciona, porque seu bem-estar as influenciará positivamente, isto é, claro, desde que isso não signifique passar por cima delas. Isso não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua alma está num bom caminho, mas esse caminho acontece no cenário do mundo atual, que está de ponta-cabeça, e não dá sinal algum de que possa melhorar em curto prazo. Tenha isso em mente, para saber das limitações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Evite resistir a esse sentimento de fragilidade que torna seus pensamentos densos e desanimados. Deixe isso passar por você, porque vai passar, e não precisa ser metabolizado como se fosse algo que só ocorre a você.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Juntas, as pessoas são mais, porém, apesar de todo mundo estar ciente dessa lei universal, ainda assim as pessoas resistem a se juntarem e lutarem em união pelos assuntos que as afetam, e que precisam ser melhorados.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você não precisa se entregar à preguiça se a mente não se sente inclinada a isso, mas, pelo contrário, está maquinando estratégias e movimentos concretos em torno dos assuntos que precisam ser postos em marcha.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Permita que o entusiasmo tome as rédeas das decisões, pequenas ou grandes, que você tenha de tomar agora. Faça tudo com leveza, imaginando o futuro que você deseja conquistar, e vivendo, aqui e agora, com alegria.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nesse jogo complexo, que é a vida, você pode ser peça do jogo ou também assumir o lugar da alma que faz as jogadas. Ora numa posição, ora noutra, e ainda nas duas ao mesmo tempo, assim se desenvolve a complexidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça contato, evite ficar dentro de seus próprios pensamentos, mesmo porque, dentro desses, você conversa com as pessoas que servem de referência. Em vez de conversar mentalmente, faça isso fisicamente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Suas decisões atuais precisam ser o mais práticas possíveis, de acordo ao alcance das situações em andamento, e dos recursos disponíveis. Procure deixar de lado qualquer idealismo, agora é tudo prático.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um pouco de divertimento e distração é propício nesta parte do caminho. Celebre, mesmo que não haja muito motivo lógico para isso, porque na maior parte do tempo acontecem perrengues. Celebre a vida por ela mesma.