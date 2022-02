Humaitá-AC recebe o embalado Brasiliense-DF, nesta quarta

Em jogo único da primeira fase da Copa do Brasil, as equipes do Humaitá-AC e Brasiliense-DF vão a campo nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Florestão, para medir forças. Um empate bastará para o time candango avançar à próxima fase do torneio e encarar o vencedor do duelo entre Globo-RN x Internacional-RS, partida essa com data marcada para quinta-feira (3/3).

O Tourão do Humaitá chega na competição como debutante. Fundado em 2003, mas profissionalizado somente em 2015, a equipe disputou na sua história apenas um torneio nacional – Copa Verde-2019. No entanto, após sete anos no profissionalismo, o clube quer fazer história a partir desta quarta-feira (23) eliminando do torneio o Brasiliense, equipe vice-campeã da competição na temporada 2002.

O confronto entre Humaitá x Brasiliense-DF terá um trio de arbitragem de São Paulo (SP). O agente de esportes, Douglas Marques das Flores, será o árbitro principal, assistido por Daniel Luís Marques e Daniel Paulo Ziolli (SP). O quarto árbitro será Jackson Rodrigues da Silva e Gilsomar Lopes da Silva atuará como analista de campo, ambos acreanos.

Emanuel Sacramento “esconde” escalação

Com apenas um jogo oficial na temporada – vitória por 4 a 0 sobre o Independência, o técnico Emanuel Sacramento, não quis revelar a equipe titular para encarar o Jacaré. O treinador comentou que somente nos vestiários irá divulgar a equipe titular. Conforme o card divulgado pelo clube nas redes sociais a escalação do Tourão para o jogo cancelado do sábado era a seguinte: Marcão, Felipe Xavão, Luiz, Naldo e Wallace; Ronaldo, Dodô e Fabinho; Daniego, Ronaldo e Aldair.

Vindo de uma boa sequência de jogos e contando com jogadores experientes, o técnico Emanuel Sacramento elogiou a bola parada do Jacaré. Por outro lado, ele explicou que sua equipe está preparada e será agressiva, compacta e rápida nos contragolpes para surpreender o time visitante.

Iremos jogar pra frente, diz técnico do Jacaré

Por outro lado, o técnico Celso Teixeira comentou que sua equipe não vai mudar a maneira de jogar e o time será ofensivo na busca da vitória no Acre. “Nosso time não vai mudar a maneira de jogar. Iremos jogar pra frente na busca do resultado para não corrermos risco de sermos castigos”, pontuou o treinador.

Entre os jogadores conhecidos do clube candango pode-se citar os seguintes nomes: Bernardo (campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011), Tiago Luís (jogador tido como grande revelação do Santos, um pouco antes de Neymar) e Marcão, centroavante que se destacou no Atlético-GO. O provável time candango para encarar o Humaitá será: Matheus Brandão; Andrezinho, Badhuga, Preto Costa e Goduxo; Aldo, Radamés, Zotti e Luquinhas; Matheus Barbosa (Aloísio) e Marcão. O atacante Zé Love, suspenso, segue sendo a baixa do Jacaré.