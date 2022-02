Maíra Cardi defende Arthur Aguiar e detona Monique Evans após comentário polêmico: “Vergonha”

Maíra Cardi defende Arthur Aguiar com unhas e dentes. Sendo assim, após Monique Evans expressar o que realmente acha do participante, a mãe de dois filhos a detonou. Em suma, atualmente o ator é um dos queridinhos aqui fora do BBB22. No entanto, dentro do programa, ele vem sendo esculachado.

Desse modo, Monique Evans decidiu ir para o Twitter, falar o que acha. A loira aproveitou para relembrar as 16 traições dele à Maíra Cardi. “Por que as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho ele chato, é uma vergonha como homem” , disse.

Sendo assim, Maíra Cardi, que perdoou todas as traições do amado, e não vê problema em falar disso, defendeu Arthur Aguiar, sem medo de nada.

“ Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas ainda acredito que está sendo um exemplo de transformação superação e ótimo profissional e sempre que ele está oferecendo” , começou.

Por fim, a musa fitness, Maíra Cardi seguiu falando sobre o assunto. “Continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e sermos melhores que fomos ontem! Que pena que essa senhora já não está precisando sobre a transformação, perdão e tudo que precisa antes de tudo que a gente precisa a partir de agora.”

Maíra Cardi expõe intimidade com Arthur Aguiar

A blogueira Maíra Cardi pegou todos de surpresa ao afirmar que transa com Arthur Aguiar ouvindo louvor. Exatamente, a musa fitness afirmou que Deus está presente em todos os momentos de sua vida.

“Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que Isadora [Pompeo, um dos grandes nomes da música gospel] estava aqui e eu falei: ‘Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor’. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa. Falei: ‘A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida”, explicou ela.