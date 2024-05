Proprietário de motel encontra empresária de 37 anos morta dentro de suíte

Uma empresária identificada como Marli Monike Machado de Almeida, de 37 anos, foi encontrada morta na noite de sábado (04), em um motel localizado no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho (RO).

De acordo com informações, a vítima entrou sozinha no motel no período da manhã. Após um certo tempo, dois homens em um carro chegaram na recepção dizendo que iam até a suíte deixar um remédio para a mulher. Eles teriam passado cerca de dez minutos no quarto e depois saíram.

O proprietário do motel disse que começou a desconfiar pelo fato de que a central de ar não estava ligada e o telefone da cliente não parava de tocar durante todo o dia.

Já no final da noite, ele então decidiu abrir a porta e se deparou com a mulher morta na cama. Na cama ela tinha anotado dois telefones de contato de familiares. A Polícia Militar foi chamada junto com a Perícia Criminal.

Não foram encontradas marcas de violência no corpo da vítima e exames no IML irão confirmar a causa da morte.