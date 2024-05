Adolescente morre ao encostar em cerca elétrica irregular no interior do Acre

Na tarde do último domingo (5), um jovem de 14 anos morreu após ser eletrocutado ao tocar em uma cerca elétrica em uma propriedade privada em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O Corpo de Bombeiros informou que o adolescente, que não sabia ler, passou pelo local e viu uma plantação de cacau. Ele decidiu entrar na área onde havia uma cerca elétrica, que continha um aviso. A equipe informou ainda que a cerca elétrica estava irregular.

Uma equipe da Energisa que estava na região prestou os primeiros socorros ao jovem, tentando reanimá-lo, mas ele não resistiu à descarga elétrica e faleceu no local.

O óbito foi confirmado pela equipe do Samu, que registrou duas paradas cardíacas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A empresa de energia elétrica informou que o acidente ocorreu fora da rede de transmissão administrada por eles e que a cerca elétrica estava com uma voltagem de 227 volts, acima do permitido.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro de Sul.